«فاران» يدرس عرض «مانشستر يونايتد»

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يدرس الفرنسى رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، عرضًا من أجل الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وينتهى عقد فاران صاحب الـ28 عامًا مع ريال مدريد في صيف 2022، ولم يرد اللاعب على عرض التجديد حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن فاران لديه اقتراح مثير للاهتمام من مانشستر يونايتد، لكنه لا يستبعد البقاء في ريال مدريد لموسم آخر.

وأشارت إلى أن فاران يدرس عقد مانشستر يونايتد، كما أنه يعرف أن رحيل سيرجيو راموس لن يؤثر على وضعه في الميرنجى.

ويدرك فاران أن هناك مشروعًا انتهى في ريال مدريد برحيل المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، وعليه أن يحدد موقفه من المشروع الجديد للنادى الملكى.

وأوضحت أن انتقال فاران إلى مانشستر يونايتد يعتمد على موافقة ريال مدريد، والأخير لن يعارض الصفقة، لأنه مهدد بخسارة اللاعب مجانًا بعد عام واحد.