أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أبرزهم مصطفى محمد.. شوقي غريب يستبعد 9 لاعبين من أولمبياد طوكيو

Print
أبرزهم مصطفى محمد.. شوقي غريب يستبعد 9 لاعبين من أولمبياد طوكيو أبرزهم مصطفى محمد.. شوقي غريب يستبعد 9 لاعبين من أولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

قائمة ضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا ضمن العناصر الأساسية للمنتخب في المعسكرات الماضية، على رأسهم محمد صادق صانع ألعاب الإسماعيلي، ومحمود الجزار مدافع الجونة، ومحمود مرعي مدافع وادي دجلة، وأحمد عبدالقادر صانع ألعاب نادي سموحة، وعمر صلاح حارس مرمى سموحة، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان، ومصطفى شوبير حارس الأهلي، وفادي فريد مهاجم البنك الأهلي.

فيما تم استبعاد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، بعد رفض ناديه السماح للاعب المشاركة في الأولمبياد، لارتباطه بخوض مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

مجاهد يجتمع بحسام البدري لمناقشة اجندة المنتخب

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

بالصور .. المنتخب الأوليمبي يجري مسحة استعدادًا للسفر لليابان

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم

الملكة إليزابيث للاعبي المنتخب الإنجليزي: آمل أن يتذكر التاريخ نجاحكم وعزيمتكم وفخركم