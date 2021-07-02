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أسوان يخطف نقطة ثمينة من أنياب سيراميكا بهدف «+90»

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أسوان يخطف نقطة ثمينة من أنياب سيراميكا بهدف «+90» أسوان يخطف نقطة ثمينة من أنياب سيراميكا بهدف «+90»

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اقتنص الفريق الكروى الأول بنادى أسوان نقطة ثمينة عقب تعادله بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة 2-7-2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز المصري.

جاء هدف أسوان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع وتحديدا في الدقيقة 96 عن طريق محمود شبانة بعدما كان نجح سيراميكا في التقدم بهدف عن طريق أحمد ياسر ريان.

وجاءت المباراة قوية وحماسية بين الفريقين خصوصا في شوطها الثاني والذى شهد إحراز هدفي المباراة، وذلك لرغبة كل فريق في غلق سلسلة الهزائم التي يتعرض لها وتحسين مركزه أو الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني.

رفع سيراميكا رصيده إلى 33 نقطة ويستمر الفريق في غياب الانتصارات عنه للمباراة السادسة على التوالى، بينما رفع أسوان رصيده إلى النقطة 25 وبقي في مرحلة الخطر.

المصرى اليوم

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