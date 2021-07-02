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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 1470 قرصا مخدرا

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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 1470 قرصا مخدرا جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 1470 قرصا مخدرا

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، تم الاشتباه في راكب مصري قادم من اليونان، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتم تأكيد الاشتباه، وتقرر تشكيل لجنة وتبين وجود 105 أشرطة بكل منه 14 قرصا بإجمالي 1470 قرص من عقار أوكسى كونتين المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 95 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.

المصرى اليوم

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