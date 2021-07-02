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«المصريين الأحرار» يشارك شباب البرنامج الرئاسي زيارة مشروعات قرية النصر بسفاجا

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«المصريين الأحرار» يشارك شباب البرنامج الرئاسي زيارة مشروعات قرية النصر بسفاجا «المصريين الأحرار» يشارك شباب البرنامج الرئاسي زيارة مشروعات قرية النصر بسفاجا

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شاركت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار بسفاجا إلهام ابراهيم الدسوقي زيارة شباب البرنامج الرئاسي إلى مشروع وتطوير قرية النصر بالكيلو 85 سفاجا، وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

وتفقد وفد الزيارة مشروعات حياة كريمة بقرية النصر بالكيلو 85 ورؤية مراحل تنفيذ عملية إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية المقامة على مساحة ٣٠٠ ‪ مترا متضمنه قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية ومخازن وغيرها، ومحطة رفع مياه وخزان التكديس بسعة ٥٠٠ طن على مساحة 1400 متر بتكلفة 5مليون جنيه.

واقيم حوار مجتمعي بين أهالي قرية النصر وشباب برنامج الرئاسي لتطوير قرية النصر.

وأعربت أمينة المرأة لحزب المصريين الأحرار بسفاجا عن امتنانها للجهود الرئاسية لخدمة أهالي قرية النصر وادراج القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة التي سوف تحدث طفره تنموية شاملة.

المصرى اليوم

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