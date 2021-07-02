رئيس مدينة سفاجا تتابع حادث غرق 3 من أسرة واحدة بأحد الشواطئ العامة

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تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الجمعة، حادث غرق أسرة من محافظة قنا بشاطئ كيلو 8 بمدينة سفاجا، وانتقلت إلى قسم العناية المركزة بمستشفى سفاجا للاطمئنان على حالة اثنين من أفراد الأسرة تم إنقاذهما.

وتبين مصرع مصرع الأم والأب وطفلتهما، واستقرار حالة الابن الثاني والخال، وأكد مصدر طبي بمستشفى سفاجا أن حالات الوفاة جاءت نتيجية إسفكسيا الغرق، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنعاشهم، حيث توفوا جميعا قبل انتشالهم من مياه البحر.

وكلفت المغربي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية بمتابعة إجراءات الطب الشرعى بمشرحة مستشفى سفاجا لعمليات فحص جثث الضحايا والنيابة حتي يتم تسليمها إلى ذويهم ونقلهم إلى بلدتهم بقنا.

وحصلت «المصري اليوم» على أسماء وبيانات الغرقى الثلاثة، وهم يسري محمد على، 38 عاما، من قرية أبومناع بقنا، ووزجته ليلى محمد، 30 عاما، قنا وطفلتهما ليال، 10 سنوات، وإصابة طفلهما يوسف، 11 عاما، وإنقاذ خالهما.

كان اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا بالحادث من غرفة عمليات البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.