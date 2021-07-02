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على زين نجم منتخب ينتقل لصفوف برشلونة

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على زين نجم منتخب مصر ينتقل لصفوف برشلونة على زين نجم منتخب ينتقل لصفوف برشلونة

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أعلن نادي الشارقة الإماراتي موافقته على العرض الذي قدمه نادي برشلونة الغسباني للتعاقد مع الدولي المصري على زين العابدين، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الإماراتي.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك للأندية.

بدأ على زين مسيرته مع النادي الأهلي قبل أن يبدأ رحلته الناجحة في الاحتراف الخارجي في تونس وفريق الجزيرة الإماراتي وإكس الفرنسي وأخرها نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد على زين حاليا في معسكر منتخب المقام في فرنسا بعد انضمامه لقائمة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.

المصرى اليوم

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