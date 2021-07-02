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أعلن نادي الشارقة الإماراتي موافقته على العرض الذي قدمه نادي برشلونة الغسباني للتعاقد مع الدولي المصري على زين العابدين، لاعب فريق كرة اليد بالنادي الإماراتي.

ويمتلك نادي برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك كأس العالم للأندية.

بدأ على زين مسيرته مع النادي الأهلي قبل أن يبدأ رحلته الناجحة في الاحتراف الخارجي في تونس وفريق الجزيرة الإماراتي وإكس الفرنسي وأخرها نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد على زين حاليا في معسكر منتخب مصر المقام في فرنسا بعد انضمامه لقائمة المنتخب في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.