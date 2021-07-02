ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 5 قتلى بعد انتشال جثتي سيدتين

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء الجمعة، في انتشال جثتي سيدتين من أسفل أنقاض عقار الدخيلة المنهار بحي العجمي، فيما لا يزال البحث مستمر عن جثة أخرى، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لمصدر أمني، تم انتشال جثة سيدة من تحت الأنقاض تدعى «نورا صابر» 67 عاما، وجثة «عبير» 37 عاما، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنكوب إلى 5 قتلى «رجلين و3 سيدات» وإصابة 5 آخرين.

كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا ظهر الأربعاء الماضي، يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالي 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة الدخيلة بالتحفظ على ملف العقار بحى العجمى وإحضاره إلى النيابة العامة خشية التلاعب فيه، وأستدعاء مسؤولى الحى لسؤالهم، وتشكيل لحنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وتوضيح أسبابه ومدى تأثيره على العقارات المجاورة، وسؤال المصابين بالمستشفى وشهود الواقعة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.