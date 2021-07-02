مستشفى فرشوط تسجل صفر كورونا

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أكد الدكتور ضياء الدين محمد، مدير مستشفى فرشوط المركزي، والمخصص بها قسم لعزل مصابين فيروس كورونا أن المستشفى سجلت صفر إصابات كورونا بعد خروج آخر حالة لمُسنة

وأضاف أنه تقرر خروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا لسيدة تبلغ من العمر 65 عامًا، بعد قضائها 9 أيام داخل قسم العزل بالمستشفى تتلقى العلاج، وتحول نتيجتها من إيجابية لسلبية.

وأوضح ان قسم العزل المنزلي بمستشفى فرشوط بها 60 سرير كانوا جميعهم مشغولين بالمصابين، وتم شفاءهم وخروجهم جميعًا بعد تلقي فترة العلاج كاملة بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.