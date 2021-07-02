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إثيوبيا تشتعل.. جبهة تحرير تيجراي ترفض وقف إطلاق النار وتدمر أحد السدود

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إثيوبيا تشتعل.. جبهة تحرير تيجراي ترفض وقف إطلاق النار وتدمر أحد السدود إثيوبيا تشتعل.. جبهة تحرير تيجراي ترفض وقف إطلاق النار وتدمر أحد السدود

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أعلن مكتب الطوارئ الإثيوبي أن «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» دمّرت سد تكازي شمالي البلاد، بهدف عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في الإقليم.

كانت الإثيوبية قد أعلنت وقف إطلاق النار أحادي الجانب لأسباب إنسانية لمساعدة المزارعين في مزاولة الأعمال الزراعية خلال موسم الأمطار الحالي، وفقا لروسيا اليوم.

ورفضت «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» وقف إطلاق النار من قبل الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي، وقامت بتدمير سد تكازي الذي يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

المصرى اليوم

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