الصحة : 99% من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة بمستشفيات المملكة لم يتلقوا اللقاح، وتُعلن تسجيل (1338) حالة وتعافي (1208) حالات

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قالت الصحة أن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر 2020 م إلى 7 يونيو 2021م.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1338) حالة مؤكدة وتعافي(1208) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12288) حالة منها (1374) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(490464) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (470328) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (16)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7848) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

