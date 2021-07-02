أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء العراق يهدئ بابا الفاتيكان نسخة جلدية للوحة العشاء الأخير

Print
رئيس وزراء العراق يهدئ بابا الفاتيكان نسخة جلدية للوحة العشاء الأخير رئيس وزراء العراق يهدئ بابا الفاتيكان نسخة جلدية للوحة العشاء الأخير

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبابا الفاتيكان فرنسيس نسخة جلدية من لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنتشي، من صنع امرأة من ضحايا «داعش» أثناء فترة سجنها.

وأضاف بيان صادر عن الفاتيكان، أن الكاظمي أهدى صليبا خشبيا من كنيسة مار أدي في بلدة كرمليس إحدى ضواحي سهل نينوى.

وأشار البيان إلى أن البابا احتفى بزيارة الكاظمي مقدما له عملا فنيا من البرونز مستوحى من فكرة السلام يحمل عبارة: «كونوا رسل سلام»، ونسخة من وثيقة الأخوة البشري ونسختين باللغتين العربية والإنجليزية للإرشادين الرسوليين: «كن مسبحا وأخوة جميعا».

وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ترسيخ حقوق المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في أراضي بلاده كجزء أساسي من نسيج المجتمع، متعهدا بتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم إلى مناطقهم الاصلية، خلال لقائه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية