رئيس وزراء العراق يهدئ بابا الفاتيكان نسخة جلدية للوحة العشاء الأخير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبابا الفاتيكان فرنسيس نسخة جلدية من لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنتشي، من صنع امرأة من ضحايا «داعش» أثناء فترة سجنها.

وأضاف بيان صادر عن الفاتيكان، أن الكاظمي أهدى صليبا خشبيا من كنيسة مار أدي في بلدة كرمليس إحدى ضواحي سهل نينوى.

وأشار البيان إلى أن البابا احتفى بزيارة الكاظمي مقدما له عملا فنيا من البرونز مستوحى من فكرة السلام يحمل عبارة: «كونوا رسل سلام»، ونسخة من وثيقة الأخوة البشري ونسختين باللغتين العربية والإنجليزية للإرشادين الرسوليين: «كن مسبحا وأخوة جميعا».

وكان قد أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ترسيخ حقوق المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في أراضي بلاده كجزء أساسي من نسيج المجتمع، متعهدا بتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم إلى مناطقهم الاصلية، خلال لقائه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني.