بعد اكتشاف قبور 1000 طفل .. كنديون يسقطون تمثالين لفكتوريا واليزابيث الثانية

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أسقط عدد كبير من المتظاهرين في مدينة وينيبيج الكندية تماثيل الملكة فيكتوريا والملكة إليزابيث الثانية، مؤكدين أن تماثيل الملكتين «وصمة عار» في جبين الحرية وتعتبر من رموز الحقبة الاستعمارية والعبودية لأبناء الشعوب الأصلية.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد إزاء اكتشاف رفات مئات الأطفال في قبور غير مميزة في مدارس السكان الأصليين السابقة، التي كانت تمارس عمليات إبادة ثقافية وقتل للهوية تصاعدت من الانتهاكات المعنوية إلى تعذيب أطفال الهنود الحمر وقتلهم ثم دفنهم في تكتم دون مراسم أو طقوس وفقا لتقارير نشرتها اليوم الجمعة عدة وسائل إعلام كندية ودولية من بينها كندا نيوز وصحيفة الجارديان البريطانية.

أطفال السكان الأصليين ذهبوا فى طريق اللاعودة - صورة أرشيفية

وردد المحتجون هتافات غاضبة عندما سقط تمثال الملكة فيكتوريا خارج المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا، وركلوا التمثال، ورقصوا حوله، وقد ارتدى كثير منهم ملابس برتقالية، ثم قاموا بطلاء قاعدة التمثال بعلامات اليد باللون الأحمر، كما لو كانت أيدي مخضبة بالدماء.

كما هدموا تمثال قريب للملكة إليزابيث الثانية، وهي ملكة كندا ومجموعة دول الكومنويلث، بينما حكمت فيكتوريا من عام 1837 إلى عام 1901 عندما كانت كندا جزءا من الإمبراطورية البريطانية.

- صورة أرشيفية

كما جرى تنظيم احتجاجات لدعم أطفال السكان الأصليين في تورنتو، المركز المالي لكندا هذا العام، إلى جانب الغاء العديد من المدن فعاليات «يوم كندا» الوطني وذلك بعد الفضيحة التي وقعت بشأن اختفاء واغتيال أطفال السكان الأصليين، مما جعل الكنديين يواجهون تاريخهم الاستعماري.

وفي الوقت الذي انتشر فيه هاشتاج لإلغاء الاحتفالات، انطلقت مسيرات لدعم مجتمع السكان الأصليين في جميع أنحاء البلاد.

جانب من مدارس الدمج الإجبارى فى كندا - صورة أرشيفية

يذكر أنه تم العثور على ما يقرب من 1000 قبر بدون شواهد في مدارس سكنية داخلية سابقة في كولومبيا البريطانية وساسكاتشوان كانت تديرها بشكل أساسي الكنيسة الكاثوليكية وتمولها الحكومة.

أطفال السكان الأصليين ذهبوا فى طريق اللاعودة - صورة أرشيفية

فصلت المدارس أطفال السكان الأصليين عن عائلاتهم، على نحو قسري لمدة 165 عاما وحتى عام 1996، مما عرضهم لسوء التغذية والاعتداء الجسدي والجنسي فيما أطلقت عليه لجنة الحقيقة والمصالحة، التي تتولى ملف التحقيق في القضية، مصطلح «الإبادة الجماعية الثقافية».