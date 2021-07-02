أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حماة الوطن» بأسوان يطلق مبادرة لعلاج غير القادرين احتفالا بذكري ٣٠ يونيو

Print
«حماة الوطن» بأسوان يطلق مبادرة لعلاج غير القادرين احتفالا بذكري ٣٠ يونيو «حماة الوطن» بأسوان يطلق مبادرة لعلاج غير القادرين احتفالا بذكري ٣٠ يونيو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب حماة الوطن مبادرة صحية تستهدف علاج عدد كبير من غير القادرين تحت إشراف مباشر من رائد طب الأمراض الحرجة و«مُعرب» علوم الطب في العالم الأستاذ الدكتور حسام موافي، ودلك خلال مؤتمرا حضره العالم الكبير لأول مرة على مستوي حول أمراض الضغط والسكر والسمنة عند السيدات والرجال وذلك احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو.

وأكدت أمين عام الحزب إن الأمانة تحرص حرصا شديدا على المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والدينية ومختلف الأعياد والمناسبات التي تسعد الشعب المصري، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري تعد من أهم المبادرات التاريخية التي تم تفعيلها في مصر.

كما أشادت النائبة نيفين بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر عامة وأسوان خاصة.

ووجهت الشكر إلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي يعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن التلاحم مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من أعمال تطوير وتجميل وإحلال للبنية التحتية وإقامة الكباري والمحاور المختلفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر