«حماة الوطن» بأسوان يطلق مبادرة لعلاج غير القادرين احتفالا بذكري ٣٠ يونيو

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أطلق حزب حماة الوطن مبادرة صحية تستهدف علاج عدد كبير من غير القادرين تحت إشراف مباشر من رائد طب الأمراض الحرجة و«مُعرب» علوم الطب في العالم الأستاذ الدكتور حسام موافي، ودلك خلال مؤتمرا حضره العالم الكبير لأول مرة على مستوي مصر حول أمراض الضغط والسكر والسمنة عند السيدات والرجال وذلك احتفالا بذكري ثورة ٣٠ يونيو.

وأكدت أمين عام الحزب إن الأمانة تحرص حرصا شديدا على المشاركة في كافة الاحتفالات الوطنية والدينية ومختلف الأعياد والمناسبات التي تسعد الشعب المصري، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري تعد من أهم المبادرات التاريخية التي تم تفعيلها في مصر.

كما أشادت النائبة نيفين بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر عامة وأسوان خاصة.

ووجهت الشكر إلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي يعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التلاحم مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من أعمال تطوير وتجميل وإحلال للبنية التحتية وإقامة الكباري والمحاور المختلفة.