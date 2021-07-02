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بسبب انقطاع الكهرباء .. تلف لقاحات كورونا في تونس

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بسبب انقطاع الكهرباء .. تلف لقاحات كورونا في تونس بسبب انقطاع الكهرباء .. تلف لقاحات كورونا في تونس

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أدى انقطاع التيار الكهربائي في ولاية توزر، التونسية إلى تلف عدد من لقاحات من أصناف مختلفة.

وقال رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية في الإدارة الجهوية للصحة بولاية توزر، إن انقطاع التيار الكهربائي وتعرض المولد الكهربائي الاحتياطي إلى عطل أدى إلى تلف 1634 جرعة من لقاحات كورونا.

وأضاف سيتم فحص كل اللقاحات للتأكد من صلاحيتها، مشيرا إلى أنه السلطات المحلية ستجلب لقاحات من ولاية قفصة، الواقعة شمال توزر، لتلقيح المواطنين.

وحظرت البلاد الحفلات العامة والخاصة والتظاهرات الرياضية والثقافية وصلاة الجماعة حتى 14 يوليو في عدد من الولايات.

المصرى اليوم

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