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المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة تستضيف اجتماعات رسمية لـ 7 محافظات من الصعيد

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المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة تستضيف اجتماعات رسمية لـ 7 محافظات من الصعيد المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة تستضيف اجتماعات رسمية لـ 7 محافظات من الصعيد

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نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت أول الاجتماعات الرسمية بالمدينة الشبابية والرياضية بالغردقة بعد تطويرها .

ذكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن عقد مثل هذا اللقاء في المدينة الشبابية بالغردقة يعد بمثابة تدشين للمدينة بعد تطويرها ورفع كفاءتها والتي تعتبر أحد الصروح الشبابية المهمة والتي تتسع لأكثر من 450 شابًا وفتاة، وتحتوي على مسرح وقاعات ورش عمل وملاعب متنوعة وشاطئ خاص.

واستضافت المدينة الشبابية والرياضية بالغردقة، مديريات الشباب والرياضة من عدد محافظات الصعيد وهي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف فضلاً عن محافظة البحر الأحمر، وذلك لمناقشة الخطط الاستثمارية واحتياجات مراكز الشباب في هذه المحافظات.

ويعد اللقاء الثاني من نوعه بعد عقد اللقاء الأول بالمدينة الشبابية ببورسعيد بمحافظات: بورسعيد والدقهلية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، ومن المزمع استكمال باقي المحافظات في لقاءات لاحقة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمنشآت اعتمدت هذا الأسلوب الجديد، الذي يعتمد على التنسيق المباشر والتحاور مع المديريات وعقد لقاءات حوارية ومناقشة كافة الخطط والاحتياجات بشكل واقعي وملموس، كما يشارك في هذه اللقاءات ممثلون عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي.

المصرى اليوم

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