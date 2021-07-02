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«التنمية الثقافية»: المبيعات مطمئنة ويجب فتح معرض الكتاب لأكثر من 100 ألف زائر

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«التنمية الثقافية»: المبيعات مطمئنة ويجب فتح معرض الكتاب لأكثر من 100 ألف زائر «التنمية الثقافية»: المبيعات مطمئنة ويجب فتح معرض الكتاب لأكثر من 100 ألف زائر

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قال عصام شقران، مدير إدارة التسويق بصندوق التنمية الثقافية، إن اليوم الأول لمعرض الكتاب شهد إٌقبال ومبيعات جيدة غير متوقعة في الأيام الأولى، بجانب أن تطبيق الحجز الالكتروني لتذاكر دخول المعرض كان من المتوقع أن تحد أكثر من الإقبال، لكن ما حدث فاق التوقعات.

وبشأن تحديد اللجنة العليا لمعرض الكتاب على ألا يزيد عدد الزائرين عن 100 ألف زائر فقط يومياً، قال «شقران» لـ«المصري اليوم» إن فترة عمل المعرض في اليوم من العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً، وهي فترة طويلة، مشيراً إلى أن الإقبال يكون أكبر في المساء بعد كسر فترة الحر، وبالتالي يمكن الاستفادة من فترات الظهر، مشيراً إلى أن جماهير المعرض ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وكذلك بوابات الدخول تتعامل بصرامة مع هذه الإجراءات.

وأضاف مدير إدارة التسيوق بصندوق التنمية الثقافية، أن مؤشر المبيعات في اليوم الأول للمعرض، مطمأن أن يشهد المعرض هذا العام مبيعات أكبر عن العام الماضي، خاصة بعد الإصدارات الجديدة التي طرحها المجلس الأعلي للثقافة.

المصرى اليوم

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