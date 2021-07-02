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وكيل «أوقاف الأقصر» يتابع العمل فى 11 مسجدا بمركز إسنا

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وكيل «أوقاف الأقصر» يتابع العمل فى 11 مسجدا بمركز إسنا وكيل «أوقاف الأقصر» يتابع العمل فى 11 مسجدا بمركز إسنا

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أجرى الشيخ سيد محمد عبدالدايم ، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، الجمعة، زيارة ميدانية إلى إدارة أوقاف إسنا بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، لمتابعة العمل بمساجدها.

وأعلنت مديرية الأوقاف، أنه تم المرور على مساجد الإمام الحسين، والشيخ صالح الجعفري، والنصر، وأبوبكر الصديق، والسيدة زينب بعزبة الخزان، والزهراء بشارع النزهة، والخن، وآل حزين، والعتيق بكورنيش النيل- بندر إسنا ، والإمام الحسين بالدبابية.

وشدد عبدالدايم على اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وتعقيم المساجد أولا بأول من أجل حماية رواد المساجد والمصلين من .

المصرى اليوم

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