المستشارة الألمانية ميركل : يورو 2020 يهدد أوروبا

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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها تجاه قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السماح بتجمهر المشجعين في بطولة «يورو 2020»، في ظل جائحة كورونا التي يؤججها متحور «دلتا» وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «قلقة وأشكك في ما إذا كان هذا أمرا جيدا».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الخميس، أن الاكتظاظ في بطولة كأس الأمم الأوروبية «أوروبا 2020» أدى لزيادة إصابات كورونا.

وقالت المنظمة إن التجمعات في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديد في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إن لم يتوخ مشجعو كرة القدم وغيرهم الحذر.