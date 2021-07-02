أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟!

Print
تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟! تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة "أردوغان"؟!
حق "غيرغيرلي أوغلو" في الترشح والسياسة أعادته المحكمة بعد انتهاك

تغريدة سجنته وحكم أنصفه.. كيف أفلت برلماني من قبضة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، قراراً ينص على انتهاك حقوق عضو حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وطالبت بالإفراج عنه.

وقرر أعضاء المحكمة الدستورية العليا بالإجماع انتهاك "حق غيرغيرلي أوغلو في الترشح والمشاركة في الأنشطة السياسية" و"الحق في الحرية الشخصية والأمن"، تماشياً مع المادة 67 من الدستور التركي.

بعد قرار المحكمة بانتهاك حقوقه، بات بإمكان "غيرغيرلي أوغلو" استعادة مقعده كنائب في البرلمان بعد قرار بسحب الحصانة البرلمانية عنه إثر مذكرة أرسلتها وزارة العدل إلى البرلمان في 20 مارس الماضي، وفق "العربية.نت".

وجُرّد "غيرغيرلي أوغلو" المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة إدانة بحقه على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اعتقلته الشرطة بتهمة "نشر دعاية إرهابية".

ومن المتوقع إطلاق سراح "غيرغيرلي أوغلو" من السجن بعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، ثم يتم إرسال الملف إلى البرلمان لبدء عملية إعادة مقعده البرلماني.

أُدين "غيرغيرلي أوغلو" في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "نشر دعاية إرهابية" بعد أن أعاد تغريد مقال إخباري عام 2016 حول دعوة للسلام من قبل جماعة حزب العمال الكردستاني المصنفة كمنظمة إرهابية في تركيا.

وأكدت محكمة الاستئناف الإدانة، قائلة إنه "يمتلك" و"يضفي الشرعية" على حزب العمال الكردستاني من خلال مشاركة الرابط، الذي تضمن صورة لأعضاء المجموعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق