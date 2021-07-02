المملكة ضيف شرف على المعرض الدولي للآلات الفلاحية والصيد البحري بتونس

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رئيس الاتحاد التونسي يشيد بدور السعودية الريادي والتنموي

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، تم إعلان المملكة ضيف شرف للمعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري الذي تنظمه تونس خلال الفترة ٢٦_٣٠ أكتوبر٢٠٢١م.

وأشاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة السيد عبدالمجيد الزار، بدور المملكة الريادي والتنموي في هذا المجال وما وصلت إليه من إنجازات.

من جانبه أكد السفير "الصقر"، اعتناء المملكة بهذا الجانب الحيوي وتطرق الى مبادرتي المملكة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _يحفظه الله_التي لاقت ترحيباً عالميًا.