أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء العراقي يتعهد أمام بابا الفاتيكان بإجراءات جديدة اتجاه الكنيسة والمسيحيين (تفاصيل)

Print
رئيس الوزراء العراقي يتعهد أمام بابا الفاتيكان بإجراءات جديدة اتجاه الكنيسة والمسيحيين (تفاصيل) رئيس الوزراء العراقي يتعهد أمام بابا الفاتيكان بإجراءات جديدة اتجاه الكنيسة والمسيحيين (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على ترسيخ حقوق المسيحيين العراقيين والاقليات الاخرى في أراضي بلاده كجزء أساسي من نسيج المجتمع، متعهدا بتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم إلى مناطقهم الاصلية، وكذلك العمل على حث الجهات الكنسية العراقية لتفعيل انشطتها الانسانية سيما التعليمية والصحية وتقديم كل العون المطلوب لها، جاء ذلك خلال لقائه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني.

وأشار إلى أن ماضية لاعمار ما دمر من الكنائس الاثرية على يد عصابات داعش الإرهابية، بالاضافة إلى سعي الحكومة الجاد لاعمار مدينة اور نظرا لأهميتها التاريخية، ولتكون مهيئة لاستقبال الوفود المسيحية للمدينة، مؤكدا أهمية اتخاذ الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لتفويج مجموعات السياحية والدينية إلى مدينة اور الأثرية.

وأكد البابا أهمية تعزيز جهود السلام في المنطقة، وبما يحقق ازدهار الشعوب واستقرارها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل

الحكومة: انتقال مجموعات صغيرة من الموظفين إلى العاصمة الإدارية أكتوبر المقبل