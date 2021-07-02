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عملاء إيرانيون نفذوا مهمة سرية فى إسرائيل واللغة تفضحهم

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عملاء إيرانيون نفذوا مهمة سرية فى إسرائيل واللغة تفضحهم عملاء إيرانيون نفذوا مهمة سرية فى إسرائيل واللغة تفضحهم

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كشف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مهمة سرية نفذها عملاء جندتهم إيران لإثارة البلبلة داخل إسرائيل، قبل أن يفضحهم مستوى اللغة العبرية التى استخدموها، ويتم كشف أمرهم. ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، استخدم عملاء إيرانيون تقنيات بسيطة بعيدا عن مراقبة «فيسبوك» و«تويتر»، لخلق تحريض وبلبلة وخوف داخل المجتمع الإسرائيلى. وجاء فى التقرير الذى يعتمد على معطيات صفحة «فيك ريبورتر» على «تويتر»، أن الإيرانيين تحركوا فى عدة مجموعات على «تليجرام» و«واتساب»، كان قد استخدمها مؤيدو الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق بنيامين نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شركة «فيسبوك»، قوله: «إن هذه الجهات تم رصدها وهى موجودة فى إيران». بينما قال مسؤول استخباراتى بارز للصحيفة إن «مجموعات التواصل الاجتماعى المغلقة مثل (تليجرام) هى مساحة نشاط مثالية من جانب إيران للدخول إليها، لأنها تضم مجموعات من الأشخاص مع وجهات نظر متشابهة».

وأضاف: «الإيرانيون نشروا دعاية عنيفة حتى إنهم نشروا صورا لنتنياهو على هيئة الزعيم النازى هتلر». كما أشار التقرير إلى أن بعض الإسرائيليين اعترفوا بأن أزمات المستجد (كوفيد-19) والحرب فى غزة وعدم الاستقرار السياسى جعلتهم أكثر عرضة للتضليل السياسى، مما سمح للإيرانيين باختيار مجموعات محددة من المتظاهرين.

وذكر التقرير أن الأمر الذى أدى إلى كشف الإيرانيين هو أنه بعد أسابيع من نشاطاتهم، تم ملاحظة قواعد اللغة التى استخدموها، والتى شملت تعبيرات لغوية بمستوى عال، إضافة إلى العامية التى أدت إلى إثارة الشكوك لدى أعضاء هذه المجموعة وإدراكهم أن الذى يتحدث هم من الأجانب. وكشفت الصحيفة الأمريكية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلى (الشاباك) فتح تحقيقا خاصا حول الشكاوى التى وصلت بشأن اختراق عملاء إيرانيين هذه المجموعات.

المصرى اليوم

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