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محكمة أوروبية ترفض طلبا للتحقيق فى ظروف وفاة ياسر عرفات

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محكمة أوروبية ترفض طلبا للتحقيق فى ظروف وفاة ياسر عرفات محكمة أوروبية ترفض طلبا للتحقيق فى ظروف وفاة ياسر عرفات

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رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول طلب من أرملة ياسر عرفات وابنته للتحقيق فى ظروف وفاة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات. واعتبرت المحكمة، بحسب الإذاعة الألمانية، أن الطلب «لا أساس واضحا له»، فيما يتعلق بدعوى «قتل» مرفوعة ضد «مجهول» من سهى عرفات وابنتها زهوة بعد وفاة عرفات عام 2004. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بـ«عدم قبول» طلب أرملة ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية بعدما رفض القضاء الفرنسى هو الآخر دعوى فى التحقيق فى «اغتيال» الرئيس الفلسطينى الذى توفى فى 2004.

وأشارت إلى «الاهتمام الذى أولته السلطات (الفرنسية) لشكوى مقدمتى الطلبات» اللتين تحدثتا عن انتهاك للمادة 6.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول الحق فى محاكمة عادلة.

وأضافت المحكمة الأوروبية أنه «فى كل مراحل الإجراءات» كانت المدعيتان «قادرتين على ممارسة حقوقهما بشكل فعال وتأكيد موقفهما من مختلف النقاط المتنازع عليها»، معتبرة أن طلب سهى القدوة عرفات وزهوة القدوة عرفات أرملة الزعيم الفلسطينى وابنته «لا أساس واضحا له».

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق أكد نتائج التقرير الفرنسى. وأصدر القضاة أمرا برد الدعوى «لمبررات معللة» طعنت فيه المدعيتان من دون جدوى. ورفضت محكمة النقض طلبهما أيضا فى 2017.

وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين «رُفضت بقرارات معللة» و«تم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاة الفرنسيين»، مشيرة إلى أنه «لا يبدو» أن القضاء الفرنسى «قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع» أو أنه «قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات» و«لنصوص قابلة للتطبيق».

وتتعلق القضية بدعوى «قتل» مرفوعة ضد «مجهول» من قبل السيدتين بعد وفاة الزعيم الفلسطينى فى 11 نوفمبر 2004 فى مستشفى بيرسى العسكرى فى كلامار بالقرب من باريس.

وأدخل عرفات إلى هذا المستشفى فى نهاية أكتوبر بسبب آلام فى البطن شعر بها فى مقره فى رام الله فى الضفة الغربية المحتلة حيث كان محتجزا منذ ديسمبر 2001 محاصرا من قبل الجيش الإسرائيلى.

وانتشرت على الفور شائعات عن تسميمه من قبل إسرائيل. ولم تكشف أسباب وفاته لكن عثر على آثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية للزعيم الفلسطينى.

وكان خبراء معينون من قبل القضاة الفرنسيين رفضوا مرتين فرضية التسميم مشيرين إلى أن وجود غاز الرادون المشع الطبيعى فى البيئة الخارجية يمكن أن يسفر عن وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم. وبالعكس، رأى خبراء سويسريون استعانت بهم أرملة عرفات أن نتائجهم تدعم منطقيا فرضية تسمم بالبولونيوم.

المصرى اليوم

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