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ملتقى «أولادنا» يحقق الدمج الدولى فى دورته الخامسة

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تحت عنوان «سوا نرجع فرحتنا»، تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى أولادنا للفنون ذوى القدرات الخاصة، فى الفترة من 16- 23 نوفمبر المقبل. وتأتى هذه الدورة استكمالا للنجاح الذى يشهده الملتقى على مدار دوراته الأربع السابقة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون المشرف مع وزارات: الثقافة، التضامن الاجتماعى، السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والكثير من منظمات المجتمع المدنى، والقطاع الحكومى والخاص، وتنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر.

وستكون هذه الدورة استثنائية، إذ سيلتقى «أولادنا» من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى، حيث ستتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، وستكون هى ضيف شرف الملتقى احتفالا بالعام الثقافى الإنسانى، الذى أعلنه الرئيس مع نظيره الروسى.

«سوا نرجع فرحتنا» من ملتقى «أولادنا» للفنون

وبهذا تكون أرض الحبيبة هى السباقة فى تنفيذ الدمج الفنى الدولى. من جانبها أكدت سهير عبدالقادر، فى تصريحات لها، أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة حرصا على سلامة المشاركين. وأشارت إلى أن الملتقى يساهم بشكل كبير فى نشر التفاؤل والحب، وكذلك دعم العمل الخيرى والتشجيع عليه فى المجتمع، وكذلك الدور الترويجى للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التى تليق بمصر.

وتابعت: بالتعاون مع نادى روتارى مصر أقامت مؤسسة أولادنا احتفالية بسينما الهناجر لتسليم بطاقات الرعاية الصحية لأعضائها من ذوى القدرات، بحضور الدكتورة ريم عبد المجيد، رئيس لجنة الإعاقة بالروتارى لعام 2021/2020، وعضو مجلس أمناء مؤسسة أولادنا. وستسمح البطاقات لحاملها بالتعامل مع أكبر معامل التحاليل والأشعة بنسبة تخفيض 50%، والكشف عند أكبر الأطباء فى جميع التخصصات بتخفيض يصل إلى 100%.. بهدف دعم ذوى القدرات الخاصة.

المصرى اليوم

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