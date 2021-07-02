إنهارت قبل 50 مليون عام.. العلماء يكتشفون قارة عملاقة غارقة

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قارة عملاقة غارقة انهارت قبل 50 مليون عاما.. هذا باختصار ما افترضه فريق من العلماء الجيولوجيين بجامعة «دورهام» الإنجليزية، حول كتلة يابسة شبه مائية مُخفية تحت آيسلندا أطلقوا عليها اسم «آيسلنديا».

وحسب تقديرات العلماء، تقع القارة الغارقة «آيسلنديا»، على كتلة يابسة شبه مائية على مساحة 231000 ميل مربع تمتد من جرينلاند على طول الطريق إلى أوروبا.

وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في حال ثبتت صحة النظرية الجديدة؛ فإن ذلك يعني أن بنجايا القارية القديمة لم تتفكك بالكامل، مما يفيد بأن أيسلندا ليست سوى طرف قارة شاسعة غارقة - وهي جزء من القارة العظمى السابقة من «بانجيا».

العلماء يكتشفون قارة عملاقة غارقة انهارت قبل 50 مليون عام

ولفت العلماء إلى أنه عندما يتم تضمين المناطق المجاورة غرب بريطانيا في «آيسلنديا العملاقة»، يمكن أن يصل إجمالي مساحة القارة الغارقة إلى 386 ألف كيلومتر مربع - وهي مساحة أكبر من أستراليا.

وحسب نظرية الإنجراف القاري بدأ تشكّل الأرض قبل 4.6 مليار سنة من سحابة كبيرة مليئة بالغازات والغبار، ومع تراكم الحطام في الفضاء وجذب الأرض له بسبب خصائص الجاذبية الأرضية، أدّى ذلك إلى ارتفاع حرارة باطن الأرض وانصهار الصخور الأرضية، فالصخور قليلة الكثافة طفت على سطح الأرض وبردت تدريجياً مشكّلةً كتلة صخريّة واحدة هي القشرة الأرضية، والصخور ذات الكثافة العالية انغمست في باطن الأرض باتجاه مركزها، وبذلك تشكّلت 3 طبقات رئيسية للأرض؛ القشرة، والوشاح، واللب.

العلماء يكتشفون قارة عملاقة غارقة انهارت قبل 50 مليون عام

كانت القارّات الأرضية كتلةً أرضيةً واحدةً ضخمةً أُطلق عليها اسم بانجيا، أمّا جميع المياه السطحية على كوكب الأرض فقد كانت مجتمعةً في محيط واحد يُسمّى بانثالاسا، وقبل 180 مليون سنة بدأت هذه الكتلة الأرضية بالتفكّك بسبب حركة الصفائح التكتونية فانفصلت بانجيا إلى كتل أرضية متعددة شكّلت كلّ واحدة منها قارّةً منفصلة.

قارة عملاقةغارقة

وقد شهد تشكيل بانجايا قبل 335 مليون سنة اجتماع نظارات الأرض لتشكيل قارة عظمى تبلغ مساحتها نحو 57.83 مليون ميل مربع. وأدى انفصاله التدريجي - الذي استمر من حوالي 175 إلى 50 مليون سنة مضت - إلى فتح المحيط الأطلسي وأدى إلى التوزيع القاري الذي نشهده اليوم.

قارة عملاقةغارقة

وحسب النظرية الجديدة، لم تتفكك «بانجايا» بشكل كامل على طول منتصف المحيط الأطلسي ، بل امتد جزء منها - على غرار سلسلة من الجبن معلقة بين شريحتين من شرائح البيتزا - مما جعل قشرة أيسلانديا القارية تعبر الفجوة.