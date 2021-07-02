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«المنصة الرقيمة» لمعرض الكتاب تبدأ مناقشة موسوعة القديمة

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«المنصة الرقيمة» لمعرض الكتاب تبدأ مناقشة موسوعة مصر القديمة «المنصة الرقيمة» لمعرض الكتاب تبدأ مناقشة موسوعة القديمة

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بدأت المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، أولى مناقشات موسوعة القديمة لشيخ الأثريين المصريين لكاتب الراحل «سليم حسن»، حيث ناقشت المنصة الجزئين الأول والثاني، من بين 16 جزءً ستناقشها المنصة تباعاً خلال أيام المعرض.

يذكر أن معرض الكتاب هذا العام يقام بدون الإعلان عن شخصة المعرض لهذا العام، كما كان دارجاً، حيث كانت شخصية جمال حمدان هي شخصية معرض الكتاب العام الماضي، وموسوعته «شخصية مصر» والتي نظمت له فعاليات وندوات طوال فترة المعرض.

واستعرض الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، أمس، تفاصيل موسوعة مصر القديمة، للراحل «سليم حسن» شيخ الأثريين المصريين خلال 20 عاما، والموضوعات التي تناولتها الموسوعة سواء في التاريخ، السياسي، الفن، العمارة، الأدب، الحياة الاجتماعية، علاقة مصر بجيرانها، والمظاهر الحضارية.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة»، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة «ثقفتك كتابك» قد شهدت إقبالا كبيرا من الزوار حيث يتراوح الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب الإقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال .

المصرى اليوم

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