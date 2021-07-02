«الأبنودي» و«الحجار» على المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب اليوم

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تعرض المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، لقاء يجمع بين الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، والمطرب على الحجار، ضمن فعاليات محور «ذاكرة المعرض» من البرنامج الثقافي، الذي يقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبث فعالياته افتراضيًا عبر المنصة الإلكترونية، بسبب قرار إدارة المعرض بمنع حفلات التوقيع والندوات لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصا على سلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.

جدير بالذكر أن «ذاكرة المعرض»، هو المحور المعنى بعرض ندوات كبار المثقفين والكُتاب والإعلاميين والفنانين الذين شاركوا في معرض الكتاب على مدار الخمسين عاما الماضية.

وتقام فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.