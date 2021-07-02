تحرير 766 محضرًا تموينيًا بقنا

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أعلنت محافظة قنا إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، قاموا بشن حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر يونيو الماضي أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 766 محضر مخالفة.

ومن جانبه، أوضح احمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بقنا أن السلع الاستهلاكية التي تم ضبطها شملت 3130 عبوة زيت طعام، و4700 عبوة سجائر ،و 1020قطعة مستلزمات عمارة، و4600 خامات بلاستيك، و200 عبوة منظفات ،و 8372 عبوة أدوية، و2 طن و255كيلو أرز، وطن مكرونة، و2 طن و600 كيلو دقيق فاخر، و6 طن و120 كيلو سكر ،و3طن و700 كيلو ملح طعام، و187 كيلو لحوم بلدية ،و 173 كيلو مصنعات لحوم،و3716 عبوة سمن نباتي و1350 عبوة عصائر، و7700 عبوة ايس كريم، و200 كيلو أسماك معلبة ،و650 عبوة خل،و 2 طن و800 كيلو ردة خشنة.

وأضاف أن حملات التفتيش نجحت أيضاً في تحرير 766 محضر مخالفة منها 528 محضرا بالأسواق والمحلات ،و238 محضرا بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك تأكيداً لحرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، مؤكدا أن المديرية مستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ،والحفاظ على صحة المواطنين.