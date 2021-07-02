أخبار عاجلة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السعوديان "الدباغ" و"الياسين" يتأهلان إلى لأولمبياد طوكيو 2020

Print
السعوديان "الدباغ" و"الياسين" يتأهلان إلى لأولمبياد طوكيو 2020 السعوديان "الدباغ" و"الياسين" يتأهلان إلى لأولمبياد طوكيو 2020

السعوديان

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن تأهل صاحبة الرقم القياسي السعودي لسباق الـ100م العداءة ياسمين الدباغ إلى أولمبياد طوكيو2020.

كما تأهّل العداء مازن الياسين لاعب السعودي لألعاب القوى إلى أولمبياد طوكيو 2020 في سباق 400 متر.

بدوره، هنّأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اللاعبين، متمنياً لهما التوفيق في مشاركتهما مع باقي زملائهما في الألعاب الأولمبية من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "ألف مبارك لعدّائي المنتخب السعودي لألعاب القوى "مازن الياسين - ياسمين الدباغ" تأهلهما لأولمبياد طوكيو 2020.. فالكم التوفيق مع بقية زملائكم".


وبذلك ضمنت المملكة العربية المنافسة على 10 ميداليات في الأولمبياد بعدة ألعاب مختلفة، وهي: كرة القدم، والتجديف "حسين رضا"، والكاراتيه "طارق حامدي"، والجودو "سليمان حماد"، والسباحة "يوسف بو عريش"، وكرة المضرب للطاولة "علي خضراوي"، والرماية "سعيد المطيري"، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، والعداءان ياسمين الدباغ، ومازن الياسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى