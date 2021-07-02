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الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

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الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل
اتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.. وأحيلا إلى النيابة

الإطاحة بشخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وقال "النجيدي": تم توقيفهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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