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الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من وباء كورونا.. تشبع غرف العناية بالمرضى

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الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من وباء كورونا.. تشبع غرف العناية بالمرضى الجزائر تدخل المرحلة الثالثة من وباء كورونا.. تشبع غرف العناية بالمرضى

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قال الباحث في علم الآوبئة الجزائري عبدالرزاق بوعمرة، إن كل المؤشرات العلمية في البلاد تؤكد أنها في بداية الموجة الثالثة من تفشي كورونا، بسبب الانتشار الواسع للسلالات البريطانية.

وأضاف أن أكثر الإصابات المسجلة بالسلالة البريطانية المتحورة، مضيفا أن غرف العناية في مستشفيات العاصمة، البليدة وتيبازة والمدن الكبرى أصبحت مشبعة، مؤكدا أن معظم الحالات المسجلة خطرة وفي وضعية حرجة.

ولفت إلى أن بلاده لم تسجل أي حالة لفيروس «دلتا الهندي» المتحور، والذي يعتبر أقوى من البريطاني بنسبة 65%، وفقا لما ذكره موقع «النهار».

وأوضح أنه تم تسجيل عدد من الحالات لأشخاص أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية، كما أن هناك حالات تم تطعيمها ثم أصيبت بالفيروس لكن بأعراض خفيفة وغير خطرة.

المصرى اليوم

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