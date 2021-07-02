بث مباشر : مشاهدة مباراة إيطاليا و بلجيكا .. و إسبانيا و سويسرا في اليورو اليوم

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تنتظر جماهير كرة القدم أمسية كبيرة اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 لمشاهدة مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 .

تبدأ مباريات ربع نهائي يورو 2020 الجمعة بمبارتين بين كل من سويسرا وإسبانيا .. و بلجيكا وإيطاليا ، وتأهلت 8 منتخبات إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية « يورو 2020» .

يلعب منتخب سويسرا مع منتخب إسبانيا على عشب جازبروم أرينا في مدينة سانت بطرسبورج الروسية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة .

تنقل شبكة بي إن سبورتس المباراة في بث مباشر على قناة «beIN Sports HD 1 Max» و « beIN Sports HD 2 Max » .



يلعب منتخب بلجيكا أمام إيطاليا على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتنقل بين سبورت المباراة عبر قناة «beIN Sports HD 1 Max» و «beIN Sports HD 2 Max» .

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: أزبيلكوتا - لابورت - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - بيدري - كوكي - سارابيا - فيران توريس

خط الهجوم: ألفارو موراتا

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ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ستيفن زوبير .

دينيس زكريا ريمو فريلير، سيلفان فيدمير شيردان شاكيري .

هاريس سيفيروفيتش وبريل إمبولو