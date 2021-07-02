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مفاضلة تنافسية غدًا بجامعة الملك فيصل.. فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم

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"الفريدان": حريصون على تحديد الرغبات وتحقيق العدالة والشفافية العالية إلكترونيًّا

مفاضلة تنافسية غدًا بجامعة الملك فيصل.. فتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك فيصل عن موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم "الانتظام"، وذلك مساء يوم غد السبت 23-11-1442هـ الموافق 3-7-2021م، ويستمر التسجيل حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ الموافق 7/ 7/ 2021م.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن على المتقدمين من (الطلاب) اختيار الرغبات وعددها (26) رغبة (لخريجي الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (9) تسع رغبات (لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي).

وأضاف: "أما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات وعددها (26) ست وعشرون رغبة (لخريجات الثانوية - القسم العلمي)، أو اختيار الرغبات وعددها (10) عشر رغبات (لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم). وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة".

وأكّد "الفريدان" حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق ما يحقق العدالة للمتقدمين، والشفافية العالية، مؤكدًا على أن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، داعيًا جميع المتقدمين والمتقدمات إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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