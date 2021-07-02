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بسبب انقطاع التيار الكهربائي في العراق.. إقالة ومعاقبة مسؤولين للتقصير والإهمال

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بسبب انقطاع التيار الكهربائي في العراق.. إقالة ومعاقبة مسؤولين للتقصير والإهمال بسبب انقطاع التيار الكهربائي في العراق.. إقالة ومعاقبة مسؤولين للتقصير والإهمال

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وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والاهمال.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، وتوجيه عقوبة التوبيخ له لإهماله في اداء اعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة، وحدوث إنقطاع التيار الكهربائي في عموم المحافظات.

واضاف البيان أن «الكاظمي وجّه ايضا باتخاذ اجراءات بحق مسؤولين اخرين في الوزارة بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة اليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والاهمال في بعض مفاصل الوزارة التي ادت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم.

وكانت العاصمة العراقية بغداد وأغلب المدن والمحافظات العراقية قد تعرضت لانقطاع كامل للتيار الكهربائي.

المصرى اليوم

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