أخبار عاجلة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزارة الرياضة تطلق المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

Print
وزارة الرياضة تطلق المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية وزارة الرياضة تطلق المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تطلق وزارة الشباب والرياضة ،فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يوم الاثنين القادم الموافق 5 يوليو ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،اللواء محمود شعراوي_ وزير التنمية المحلية.

تنفذ فعاليات المشروع القومي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمبادرة الشبابية «شباب 2030» والشراكة الأكاديمية «أكايمية ناصر العسكرية العليا،الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» ،ذلك خلال الفترة من 5 لــ 8 يوليو بالمركز الأوليمبي بالمعادي

أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية،يستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات، في ظل الدعم الرئيسي للقيادة السياسية والإهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح _رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات ، كذلك العمل علي تأهيل الشباب للإنضمام للمجلس المحلي، ورفع الوعي الفكري (الثقافي، السياسي) لديهم، وتأهيلهم لفهم الشارع المصري والعمل على حل التحديات التي تواجه المواطن، ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، ونظائرهم من شباب السياسيين، للتعلم وإكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية.

أشار «صبحي » أن المشروع يناقش و يحمل محاور رئيسية بمشاركة خبراء متخصصين وأساتذة من الجامعات المصرية للتدريب علي العديد من الموضوعات الهامة" المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، مكافحة الفساد «النزاهة والشفافية»،اللامركزية والفصل بين السلطات، الحوكمة والتحول الرقمي، إدارة الحملات الإعلامية، مهارات الاتصال والتواصل، لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

وجدير بالذكر يشارك ضمن فعاليات المرحلة الأولي للمشروع شباب محافظات القاهرة الكبري هي (القاهرة ،الجيزة ،القليوبية) ،بعد إجتيازهم لشروط الالتحاق بالمشروع عبر التسجيل الالكتروني وابرزها "يشترط التفرغ طوال فترة التدريب؛مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ المرحلة العمرية من 21 لــ 40 سنة؛ تأدية الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا؛ حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسي على الأقل؛ مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر