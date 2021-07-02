شريف إكرامى يقدم النصائح لمحمد الشناوي حارس الأهلي بعد خطأ مباراة بيراميدز

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قدم شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز والأهلي السابق الدعم لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في مواجهة الانتقادات الشرسة التي يتعرض لها.



وتسبب الشناوي في تعادل الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-2، أمس الخميس، في ختام الجولة 27 للدوري المصري الممتاز.

وأصر الشناوي على عدم تشتيت الكرة، وأخطأ في استلام تمريرة رامي ربيعة، ليكمل إيريك تراوري لاعب بيراميدز، الكرة في الشباك، ويخطف تعادلًا في الوقت القاتل.

ونشر إكرامي صورة تجمعه بالشناوي عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا «كن قوياً يا أخي.. كل التوفيق في النهائي والأولمبياد يا بطل».

ويستعد الشناوي لحماية عرين الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو/تموز الجاري أمام كايزر تشيفز في المغرب، كما تبدو حظوظه قوية في تدعيم قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.

وكان شريف إكرامي قد زامل الشناوي لأكثر من 4 أعوام في صفوف الأهلي، قبل رحيل إكرامي إلى بيراميدز مطلع هذا الموسم في صفقة انتقال حر.