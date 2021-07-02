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يتوصل لاتفاق مع بن شرقي لتجديد عقده

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الزمالك يتوصل لاتفاق مع بن شرقي لتجديد عقده يتوصل لاتفاق مع بن شرقي لتجديد عقده

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توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، لإتفاق مع المغربي اشرف بن شرقي، لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وينتظر ان يعقد مسؤولو اللجنة، جلسة مع بن شرقي عقب مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري للإتفاق علي كافة التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتي يتم الإعلان عنها رسمياً.

وابدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تمسكه بالابقاء علي بن شرقي ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، وتفادي تكرار ماحدث مع التونسي فرجاني ساسي.

يأتي هذا في الوقت، الذي ستبدأ فيه اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بدراسة بعض الأسماء المرشحة من قبل كارتيرون، والسعي لضمها لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم المراكز الذي يرغب كارتيرون في تدعيمها بالعديد من العناصر الغير متوافره سواء المقيدين في القائمة او في قطاع الناشئين بالنادي.

وكان كارتيرون، قد عقد عدة جلسات مع مسؤولوا قطاع الناشئين بالنادي لبحث إمكانية تصعيد عدد من اللاعبين للفريق الأول، للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، ومطالبتهم بترشيح أي لاعب يتألق خلال الفترة المقبلة حتي يتم تصعيده للفريق الأول للاستفادة من المواهب الموجودة في قطاع الناشئين.

المصرى اليوم

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