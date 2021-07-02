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كارتيرون يرفض المغامرة بـ «حازم» أمام المحلة

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كارتيرون يرفض المغامرة بـ «حازم» أمام المحلة كارتيرون يرفض المغامرة بـ «حازم» أمام المحلة

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يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي ، مرانه الرئيسي اليوم السبت على ملعب عبداللطيف ابورجيلة بمقر النادي بميت عقبه، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقررة بعد غد الاثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وعلي الرغم من اعلان الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد اسامه، عن جاهزية حازم امام، للمشاركة امام المحلة بعد تخلصه من الام السمانة، إلا ان باتريس كارتيرون، رفض حسم مصير اللاعب من المشاركة بصفة أساسية في المواجهة المقبلة وارجأ تحديد موقف اللاعب من المشاركة إلى المران الأخير الذي سيؤديه الفريق غداً الاحد، والذي سيعلن بعده كارتيرون، أسماء اللاعبين الذي سيخضون المواجهة، حيث يخشي كارتيرون من تجدد إصابة اللاعب، والذي يعد احد العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد كارتيرون، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على المحلة وحصد النقاط الثلاثة، واستغلال تعثر الأهلي بعد تعادله امام بيراميدز، امس اول، لتصدير الضغط عليه بتوسيع فارق النقاط معه.

المصرى اليوم

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