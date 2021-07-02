رسوم تجديد واستخراج رخصة قيادة السيارة 2021.. اعرف الشروط الجديدة واحذر الغرامة

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رسوم استخراج أو تجديد رخصة قيادة سيارة في 2021 والخطوات المطلوبة ، تصدرت محركات البحث على موقع "جوجل" خلال الفترة الأخيرة. وتواصل "المصري اليوم" تقديم خدماتها للقراء وتنشر رسوم والمستندات الشروط المطلوبة، لاستخراج وتجديد رخصة قيادة سيارة وعقوبة السير برخصة منتهية وفقا لما حدده قانون المرور والذي وافق مجلس النواب عليه في شهر مارس الماضي.

- الذهاب إلى وحدة المرور حسب محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.

- صورة البطاقة الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

- تقدم طلب بنموذج 256 إلي إدارة المرور للحصول على الرخصة.

- تقديم صورة من شهادة التخرج مع الاطلاع على أصل الشهادة.

- الكشف الطبي وتقديم شهادة بحالة النظر وحالة الباطنة.

4- صور شخصية حديثة.

- يشترط اجتياز الدورة التدريبية للقيادة في مركز التعليم بالمرور.

- تقديم تحليل للمواد المخدرة من الجهات المختصة.

- يشترط ألا يكون المتقدم صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- 615 جنيه رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التامين وتنمية موارد الدولة.

- 285 جنيه رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم.

- 105 جنيه رسم استمارة بيانات.

- 35 جنيه رسم ملف وحافظة لرخصة القيادة.

- 20 جنيه رسم نموذح 256 لطلب الحصول علي الرخصة.

- 15 جنيه طابع شرطة.

- 10 جنيه رسم اختبار إشارات.

رخصة قيادة السيارة الملاكي تكون سارية 10 سنوات، واشترطت الإدارة العامة للمرور بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين في كل تجديد رخصة قيادة السيارة توافر نفس الشروط المطلوبة لمنحها أول مرة مؤكدة بأنه في حالة التأخير عن تجديد رخصة القيادة في موعدها سيتم سحب الرخصة ودفع غرامة تقدر بـ 25 % من قيمة الضريبة المطلوبة علي تجديد الرخصة.