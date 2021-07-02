وزيرة الثقافة تنعى مدير التصوير رمسيس مرزوق : وداعًا فارس الظل والنور

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نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير الذي غيبه الموت، اليوم الجمعة 2 يوليو، عن عمر يناهز 81 عام.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري، وأضافت أنه لقب بفارس الظل والنور حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الابداع السينمائى، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير مصري شهير، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وشهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، نال العديد من الجوائز، كما شارك في تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية وأقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وروما وباريس، عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة وغيرهم وقدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي وصل عددها إلى 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون.