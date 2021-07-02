وكيل زراعة الفيوم يشدد على المرور الدوري ومتابعة الزراعات التعاقدية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بالمرور المستمر ومتابعة الزراعات التعاقدية ومحصول دوار الشمس الزيتي، مشير إلى الاهتمام بالزراعات التعاقدية من يوم الزراعة حتى يوم الحصاد والمتابعة الدورية لمكافحة أي إصابة في الحال نظرا لأهمية المحاصيل الزيتية وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأشار إلى قيام لجنة الإدارة الزراعية بطامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة والمهندس اسامة محمد حافظ مسؤول المحاصيل الزيتية بالادارة والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة بالإدارة بالمرور على الزراعات التعاقدية محصول عباد الشمس الزيتي بنواحي المركز الروضة والمظاطلي وبندر طامية على أصناف سخا ٥٣ والمنزرع بتاريخ ٢٣/٤/٢٠٢١ وتلاحظ أثناء المرور أن جميع زراعات الصنف سخا ٥٣ في مرحلة التزهير والمصحول بحالة جيدة وتم مقابلة بعض المزارعين اللذين أبدو فرحتهم بالزراعات التعاقدية ومميزاتها كما تم المرور على زراعات عباد الشمس الزيتي صنف سيرينا ١ وتلاحظ الحالة الجيدة المحصول والكثافة النباتية جيد جدا.