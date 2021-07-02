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جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ
-
الاثنين 12 يوليو 2021 08:03 صباحاً
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:48 صباحاً
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:20 صباحاً
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:14 صباحاً
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو
-
الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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عملت كده ليه ياشناوى؟!.. المياه هتقطع عن القاهرة والجيزة ✋ حالة دلال عبد العزيز وصلت لفين؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 02 يوليو 2021 02:52 مساءً
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