حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد، و تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتزامن مع متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد ، من التصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالصوة، عبارة عن مبني بالطوب الدبش علي مساحه ١٠٠ متر ، وتمت الإزالة الكلية في المهد ، وكذلك التصدي لحالة بناء مخالف بقرية صفط الحنه على مساحة ٢٠٠ متر ، وتمت الإزالة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة إزالة فورية في المهد بناحية قرية سامي سعد، التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق ،حيث تم إزالة سملات خرسانية على مساحة 18 سهم وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات ، من ضبط مواطن مخالف بناحية عزبة عبد العال، أثناء قيامه بتشوين مواد بناء و استخدام الونش لرفع مواد البناء على سطح العقار الخاص به بالمخالفة للقانون ، وتم إيقاف الأعمال وفك الونش وإزالة مواد البناء من الموقع ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.