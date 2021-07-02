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3 أشقاء يفوزون بالميدالية الذهبية في بطولة الغربية المفتوحة لـ«الكيك بوكسنج»

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3 أشقاء يفوزون بالميدالية الذهبية في بطولة الغربية المفتوحة لـ«الكيك بوكسنج» 3 أشقاء يفوزون بالميدالية الذهبية في بطولة الغربية المفتوحة لـ«الكيك بوكسنج»

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فاز 3 أشقاء بالميدالية الذهبية في بطولة الغربية المفتوحة لـ الكيك بوكسنج، التي تم إقامتها في المحافظة بمشاركة كبيرة من الصاعدين في اللعبة.

وشهدت البطولة تألق عدد كبير من المشاركين وسط مراقبة من المسوؤلين في اتحاد الكيك بوكسنج من أجل التعرف على المميزين تمهيدا لثقل موهبتهم واعدادهم للمنتخب المصرى للمشاركة في المحافل الدولية.

وأشاد المنظمين بالبطولة بمستوى الاشقاء الثلاثة أصحاب الانجاز وهم: عمر السيد درويش، 13 سنة وحمزة 11 سنة وفردية 7 سنوات.

. وقال محمود أبوالسعود، مدرب الكيك بوكسنج والمشرف على تدريبات الاشقاء دوريش أن البطولة أفرزت عدة مواهب ستكون قوام المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن لاعب الكيك بوكسنج لابد ان يثقل موهبتة عن طريق تكثيف التدريبات والاطلاع على المستجدات في عالم الكيك بوكسينج حتى يصل إلى أعلى مستوى يساعده على التألق والمنافسة على البطولات.

من ناحية أخرى، كشف محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج والسامبو فتح الباب للمتطوعين لتنظيم بطولة إفريقيا للسامبو التي تقام في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو المقبل بمشاركة 22 دولة.

المصرى اليوم

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