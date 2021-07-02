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أول طلب من موسيماني للاعبي الأهلي بعد مباراة بيراميدز وقبل مواجهة سموحة

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أول طلب من موسيماني للاعبي الأهلي بعد مباراة بيراميدز وقبل مواجهة سموحة أول طلب من موسيماني للاعبي الأهلي بعد مباراة بيراميدز وقبل مواجهة سموحة

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز في مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري. ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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