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«بالأسماء» .. كارتيرون يطالب بالاستغناء عن اربعة لاعبين من

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«بالأسماء» .. كارتيرون يطالب بالاستغناء عن اربعة لاعبين من الزمالك «بالأسماء» .. كارتيرون يطالب بالاستغناء عن اربعة لاعبين من

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انتهي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي من وضع اللمسات النهائية على الاسماء التي لايرغب في استمرارها مع الفريق في الموسم الجديد.

وسيقدم كارتيرون، تقريره النهائي للجنة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال شهر يوليو الجاري، من اجل مناقشتها واتخاذ كافة الاجراءات نحو تنفيذها سواء بخصوص اللاعبين الذي لايرغب المدير الفني، في الابقاء عليهم أو بخصوص مجموعة اللاعبين الذي يرغب كارتيرون، في استقدامهم.

وحدد كاتريون، أربعة لاعبين لايرغب في الإبقاء عليهم داخل صفوف الفريق في الموسم الجديد، وهم مروان حمدي، محمود عبدالعزيز، اسلام جابر، محمد اشرف روقا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقررة «الأثنين»، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري، والتي ستجري على ارض القاهرة.

المصرى اليوم

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