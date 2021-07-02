مفاجأة.. الآشعة فوق البنفسجية تقتل كورونا في 5 دقائق

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توصل علماء أمريكيون إلى أن أشعة الشمس فوق البنفسجية من الممكن أن تعطل عمل جزيئات فيروس كورونا بالكامل تقريبا في 5 دقائق فقط، وفق لما تم نشره في بحث على موقع «بايوركسفي»، فيما يعتقد الكثير من العلماء أن جزيئات الفيروس تعيش في الهواء الطلق أقل بكثير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، مع ذلك فإن العلماء لم يستطيعوا تحديد قوة تأثيرها على الفيروس.

وقرر علماء الأحياء بإدارة البروفيسور في جامعة «أريزونا» الأمريكية، جيورغ فوندراك، حل هذه المشكلة واخترعوا باعثا للأشعة البنفسجية للعب دور الشمس.

وأخضع العلماء جسيمات كلا الفيروسين لتأثير الأشعة فوق البنفسجية وتتبعوا كيف تغيرت قدرتهما على البقاء، ونتيجة لذلك، انخفض في غضون 5 دقائق عدد جسيمات سارس كوفيد 2 ،التي يمكن أن تصيب الخلايا بنسبة 98٪.

وأكد الباحثين أن هذه النتائج تثبت فكرة أن ضوء الشمس يمكن استخدامه لتعقيم المباني والمنشآت من فيروس كورونا، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تؤخذ بالحسبان طبيعة تأثيره على جزيئات الفيروس عند التنبؤ بكيفية تطور الوباء في مواسم مختلفة من العام.