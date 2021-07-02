أخبار عاجلة

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حاكمة طوكيو : حظر الحضور الجماهيرى فى الأوليمبياد مطروح

Print
حاكمة طوكيو : حظر الحضور الجماهيرى فى الأوليمبياد مطروح حاكمة طوكيو : حظر الحضور الجماهيرى فى الأوليمبياد مطروح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم الجمعة أن حظر الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة سيكون خيارا مطروحا إذا ساءت الأوضاع الصحية في بلادها.

وجاءت تصريحات كويكي بعد عودتها لمزاولة عملها عقب دخول المستشفى بسبب الإرهاق والتوقف لبعض الوقت عن القيام بمهامها الوظيفية.

واعتذرت المسؤولة اليابانية عن غيابها خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد الدورة التي من المقرر انطلاقها في العاصمة اليابانية في 23 يوليو الجاري.

وكانت الدورة الصيفية تأجلت من موعدها الأصلي في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان منظمو الألعاب اتخذوا قرارا في يونيو الماضي يقضي بحضور الجماهير المحلية ولكن بنسبة 50 % من قدرة استيعاب كل منشأة أولمبية وضمن حدود 10 آلاف مشاهد كحد أقصى.

إلا أن هذا السماح ترافق مع تحذيرات من قبل المشرفين على العرس الرياضي، من إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة في حال لم تسمح الحالة الصحية في الانفتاح مجددا أو في حال ساء الوضع مجددا.

وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل للجهات الخمس المشرفة على أولمبياد طوكيو (اللجنتان الأولمبية الدولية والبارالمبية والحكومة اليابانية والسلطات المحلية لطوكيو واللجنة المنظمة اليابانية)، بحسب ما أعلنت وزيرة الألعاب تامايو ماروكاوا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»