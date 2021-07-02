حاكمة طوكيو : حظر الحضور الجماهيرى فى الأوليمبياد مطروح

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أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو اليوم الجمعة أن حظر الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة سيكون خيارا مطروحا إذا ساءت الأوضاع الصحية في بلادها.

وجاءت تصريحات كويكي بعد عودتها لمزاولة عملها عقب دخول المستشفى بسبب الإرهاق والتوقف لبعض الوقت عن القيام بمهامها الوظيفية.

واعتذرت المسؤولة اليابانية عن غيابها خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد الدورة التي من المقرر انطلاقها في العاصمة اليابانية في 23 يوليو الجاري.

وكانت الدورة الصيفية تأجلت من موعدها الأصلي في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان منظمو الألعاب اتخذوا قرارا في يونيو الماضي يقضي بحضور الجماهير المحلية ولكن بنسبة 50 % من قدرة استيعاب كل منشأة أولمبية وضمن حدود 10 آلاف مشاهد كحد أقصى.

إلا أن هذا السماح ترافق مع تحذيرات من قبل المشرفين على العرس الرياضي، من إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة في حال لم تسمح الحالة الصحية في الانفتاح مجددا أو في حال ساء الوضع مجددا.

وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن خلال الاجتماع المقبل للجهات الخمس المشرفة على أولمبياد طوكيو (اللجنتان الأولمبية الدولية والبارالمبية والحكومة اليابانية والسلطات المحلية لطوكيو واللجنة المنظمة اليابانية)، بحسب ما أعلنت وزيرة الألعاب تامايو ماروكاوا.