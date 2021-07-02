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دعمت جماهير النادي الأهلي، محمد الشناوي، عقب الخطأ الكارثي الذي وقع فيه خلال لقاء الأهلي وبيراميدز والذي أقيم مساء أمس الخميس، على أرض ملعب ستاد الدفاع الجوي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2. ونال محمد الشناوي عددا من الهتافات المساندة له أثناء مغادرته للمستطيل الأخضر بستاد الدفاع الجوي، وردد البعض: «ولا يهمك يا شناوي.. ولا يهمك يا شنو».

ورفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تحميل محمد الشناوي، مسؤولية التعادل أمام بيراميدز، وقال: إن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت اليوم في الأسبوع الـ27 للدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، للتركيز في المواجهة المقبلة أمام سموحة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أضاف أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام بيراميدز ولاحت له العديد من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فضلا عن إهدار على معلول ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق، كما تصدت العرضة لتسديدة محمد شريف. وأشار إلى أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن مشوار بطولة الدوري صعب وطويل، والجهاز الفني سوف يعكف على علاج الأخطاء قبل المواجهات المقبلة.